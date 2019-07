Arsenal, Koscielny verso il Rennes: ha già trovato un accordo

Deciso a cambiare squadra, Laurent Koscielny ha un accordo contrattuale con il Rennes: i bretoni devono ora trovare l'intesa con l'Arsenal.

Nell'ennesima estate degli ammutinamenti, anche Laurent Koscielny ha deciso di forzare il proprio addio all' rifiutandosi di partire per la tournée statunitense. E ora il difensore francese è vicino a vestire un'altra maglia: quella del .

Secondo 'RMC Sport', Koscielny e il Rennes hanno trovato un accordo contrattuale e dunque è lì, in Bretagna, che potrebbe proseguire la carriera del difensore dell'Arsenal. Una permanenza a Londra, specialmente dopo quanto accaduto nelle ultime settimane, è del resto da scartare.

Non è ancora fatta, però, perché il Rennes e l'Arsenal devono trovare un accordo definitivo affinché il trasferimento di Koscielny divenga effettivo. La richiesta dei Gunners è pari a circa 10 milioni di euro.

Koscielny ha con l'Arsenal un altro anno di contratto, andando in scadenza il 30 giugno del 2020, e dunque non può decidere autonomamente il proprio futuro. Ma il Rennes ora è in pole. Superato il , che per primo aveva provato ad assicurarsi le sue prestazioni.