Arsenal, infortunio per Bellerin: rottura del crociato e stagione finita

L'Arsenal perde a gennaio uno dei propri giocatori più importanti e determinanti della stagione. Hector Bellerin si è infatti rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, come confermato dai 'Gunners' questa mattina, e ha terminato la sua stagione in anticipo.

I tempi di recupero per il terzino spagnolo sono stimati tra i 6 e i 9 mesi: l'obiettivo dei londinesi sarà quello di rimetterlo a disposizione di Unai Emery per l'inizio della prossima stagione.

Bellerin si è fermato nei minuti finali della partita di Premier League contro il Chelsea giocata sabato 19 gennaio e vinta 2-0 dai Gunners. Al 70', dopo un cambio di direzione a centrocampo, il classe 1995 si è accasciato al suolo e chiesto immediatamente i soccorsi, lasciando il campo in barella sostituito da Mohamed Elneny.

Già nel post-partita sia Emery che i suoi giocatori avevano la sensazione che si trattasse di qualcosa di grave, diagnosi poi confermata questa mattina dagli esami: rottura del crociato. Bellerin era appena rientrato da un problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori a dicembre.

