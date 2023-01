Arsenal, idea Jorginho per il centrocampo

I Gunners hanno messo nel mirino il centrocampista ex Napoli, dato che il Chelsea deve fare spazio per l'arrivo di Enzo Fernandez.

L'Arsenal è all'inseguimento del titolo della Premier League, trofeo che da quasi vent'anni manca dalla bacheca dei Gunners.

Il vantaggio sul Manchester City è in questo momento di 5 punti, che potrebbero diventare 8 considerando che la squadra di Arteta ha una partita in meno rispetto ai rivali.

All'Arsenal però servono ricambi, soprattutto a centrocampo per via degli infortuni di Partey ed Elneny. Motivo per il quale la squadra del nord di Londra ha messo nel mirino Jorginho.

Il 31enne nazionale italiana è a soli sei mesi dalla scadenza del contratto con il Chelsea, che pur di non perderlo a zero potrebbe accontentarsi di pochi milioni per liberarlo.

I Blues inoltre devono fare spazio all'arrivo dal Benfica di Enzo Fernandez, pagato ben 120 milioni di euro dopo il Mondiale.

Da capire se il Chelsea avrà voglia di dare un rinforzo a dei rivali cittadini così acerrimi. Va anche detto però che in questa stagione i Blues stanno riscontando enormi difficoltà e difficilmente riusciranno a terminare in una posizione di classifica valida per un posto nelle coppe.

Vedremo se le ultime ore di calciomercato saranno propedeutiche al passaggio di Jorginho da una parte all'altra della capitale inglese.