De Zerbi non si ferma più: il Brighton elimina l'Arsenal dalla League Cup

Il tecnico italiano condanna l'Arsenal alla prima sconfitta interna stagionale: 3-1 in rimonta a Londra. Eliminato invece il Tottenham di Conte.

Non è partito vincendo, ma ciò nonostante De Zerbi aveva subito strappato applausi da parte dei tifosi del Brighton e degli addetti ai lavori. Ora l'ex tecnico del Sassuolo non si ferma più: rimonta in campionato e turno superato ai danni dell'Arsenal di Arteta, capolista di Premier League.

Parliamo della League Cup, dove il Brighton di De Zerbi ha rimontato l'iniziale rete di Nketiah con il rigore di Welbeck prima e la rete di Mitoma poi.

Lamptey ha chiuso con il tris, per la prima sconfitta in casa in stagione. L'ultima? Guarda caso contro il Brighton, lo scorso aprile. L'ultima k.o con un tris, invece, risale alla primavera del 2021, contro il Liverpool. Emirates espugnato.

Turnover per l'Arsenal, con Gabriel Jesus, Martinelli, Xhaka e Odegaard inizialmente in panchina: scelte che hanno condizionato l'andamento della gara.

Stavolta il possesso palla non è stato in mano alla squadra del tecnico italiano, ereditata da Potter. Eppure è arrivato un successo che alza l'asticella delle possibilità stagionali: il Brighton di De Zerbi può anche vincere soffrendo, senza avere sotto controllo continuo il possesso.

Se De Zerbi passa il turno di League Cup non può dire lo stesso Antonio Conte, eliminato con il suo Tottenham dal Nottingham Forest, attuale fanalino di coda della Premier League. Fuori anche il Chelsea per mano del Manchester City e il West Ham, k.o contro il Blackburn dopo una lunghissima lotteria dei rigori: 10-9, errore decisivo di Ogbonna. Avanti grazie ai rigori invece il Liverpool di Klopp, Derby County fuori.

Per il Brighton tre vittorie di fila in vista del match contro l'Aston Villa, l'ultimo prima della pausa forzata per i Mondiali.

Uno stop che arriva nel momento migliore per il team di De Zerbi, nuovamente in campo solamente per il Boxing Day del 26 dicembre contro il Southampton e per la sfida contro l'Arsenal di Arteta. Nell'ultimo giorno dell'anno solare, Arteta proverà a prendersi la sua rivincita.