Arrivabene allontana il ritorno di Morata alla Juve: "Non ci stiamo lavorando"

Maurizio Arrivabene freddo sul possibile ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico, poi sul colpo Bremer: "Fatto ciò che dovevamo fare".

Il ritorno di Alvaro Morata alla Juventus, sembra essere sempre meno probabile. A lasciarlo intendere è Maurizio Arrivabene, amministratore delegato del club bianconero.

All'uscita dalla Lega, il dirigente di Madama si è mostrato freddo circa la possibilità che l'attaccante vesta per la terza volta in carriera la maglia della Juve dopo essere rientrato all'Atletico Madrid per fine prestito.

"Su Morata non ci sono novità. Stiamo lavorando al suo ritorno? No".

Chiusura netta sullo spagnolo, mentre Arrivabene ci tiene a precisare come l'acquisto di Gleison Bremer non sia stato uno 'smacco' rifilato all'Inter.

"Non si tratta di questo: il mercato è aperto e una società fa quello che deve fare".