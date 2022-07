Bremer alla Juventus, è ufficiale: operazione da 52,6 milioni potenziali

Tra parte fissa, bonus e oneri accessori, spesa potenziale da 52,6 milioni per i bianconeri: vinta la corsa sull'Inter per il brasiliano.

Gleison Bremer Silva Nascimento, meglio noto come Bremer, giocherà nella Juventus. Ufficialmente. E' arriva anche la conferma bianconera, l'ultimo passo che conferma il trasferimento dal Torino per 52,6 milioni potenziali tra parte fissa, bonus e oneri accessori: Madama ha vinto la corsa sull'Inter per il difensore brasiliano.

Abbiamo un annuncio gigantesco! 💪

Benvenuto Gleison 🇧🇷⚪️⚫️#WelcomeBremer — JuventusFC (@juventusfc) July 20, 2022

"La difesa bianconera si arricchisce di un nuovo, importante arrivo: quello di Gleison Bremer, che da oggi e fino al 2027 è un giocatore della Juve, cui passa a titolo definitivo dal Torino".

Nello specifico, ecco le cifre dell'operazione comunicate dalla società piemontese: 41 milioni di base fissa pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori (incluso il contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA) fino ad un massimo di 3,6 milioni; sono invece 8 i milioni relativi ai bonus, pronti a scattare al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni.

Miglior difensore della Serie A 2021/2022, Bremer aveva messo in grossa difficoltà tutti i più grandi attaccanti del campionato, attirando su di sé l'attenzione di Inter e Juventus. Sembrava tutto fatto per il passaggio in nerazzurro, ma il sorpasso bianconero ha regalato ad Allegri il post De Ligt.

Per Bremer un contratto fino al 2027 da 5 milioni a stagione. Classe 1997, il brasiliano (che prende il nome dall'ex interista Brehme) è arrivato in Serie A per giocare con il Torino nel 2018 dopo essere cresciuto in patria con l'Atletico Mineiro. I granata hanno già trovato il sostituto: l'ex Lione e Nazionale belga, Denayer.

In bianconero, invece, sarà il post De Ligt, ceduto al Bayern Monaco ufficialmente. Senza Chiellini, approdato al Los Angeles FC e l'olandese, la Juventus ha puntato su chi ha dimostrato di saper essere decisivo in Serie A contro chiunque. Al fianco di Bonucci, capitano di Madama.

Dietro Bremer e Chiellini ci saranno invece Gatti, reduce dalla prima presenza in Nazionale azzurra e dall'ottima annata col Frosinone che ha spalacato le porte della prima stagione nella massima serie, e Rugani, ancora una volta agli ordini di mister Allegri.

Bremer (che indosserà la storica maglia numero 3 di Giorgio Chiellini) è la prima grande spesa della Juventus nell'estate 2022, visti gli arrivi di Pogba e Di Maria a parametro zero. Titolari a meno di sorprese al pari del 25enne brasiliano, il quarto centrale verdeoro nella storia del club piemontese dopo Julio Cesar, Gladstone e Lucio.