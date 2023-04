Aritmia cardiaca benigna per Domanico: stop di 4 settimane

Il 18enne difensore della Juventus Primavera deve fermarsi per quattro settimane a causa della correzione di un'aritmia cardiaca benigna.

Piccolo incidente di percorso per Saverio Domanico, difensore centrale in forza alla Juventus Primavera guidata da Paolo Montero: il classe 2005 dovrà osservare un periodo di riposo dall'attività agonistica pari a quattro settimane.

Colpa di un'aritmia cardiaca benigna rilevata nelle ultime ore, come reso noto con questo comunicato dalla società bianconera.

"Saverio Domanico in data odierna è stato sottoposto a trattamento ambulatoriale per la correzione di una aritmia cardiaca benigna. Dovrà osservare un periodo di riposo di circa 4 settimane prima della ripresa dell’attività sportiva agonistica".

Domanico, la cui ultima presenza in assoluto risale allo scorso 12 febbraio in occasione del successo casalingo sui pari età del Sassuolo in campionato, ha collezionato undici gettoni stagionali con la Primavera juventina, senza alcun goal all'attivo.

Vanta anche tre presenze con l'Italia Under 18, tutte racimolate nel periodo compreso tra agosto e novembre 2022.