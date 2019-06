Argentina, Lautaro contro Scaloni: "Cambio incomprensibile"

Lautaro si scaglia contro Scaloni che lo ha sostituito nella ripresa in Argentina-Paraguay di Copa America: "Stavo bene, avrei potuto proseguire".

L' resta aggrappata alla Copa America: il rigore segnato da Messi e quello parato da Armani hanno evitato il ko contro il e allontanato, almeno per ora, lo spettro dell'eliminazione. Tutto si deciderà alla terza e ultima giornata del girone con la sfida al .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Soltanto un punto in due partite per l'Albiceleste, con il ct Lionel Scaloni finito nel mirino della stampa sudamericana: a processo le scelte di formazione compiute dall'ex difensore della , criticate addirittura da uno dei suoi giocatori.

L'articolo prosegue qui sotto

Stiamo parlando di Lautaro, schierato titolare in attacco ma sostituito al 67' per fare spazio a Di Maria. Mossa che non è affatto piaciuta alla punta dell' , che non ha fatto nulla per nascondere la delusione davanti ai giornalisti dopo la partita.

"Non conosco il motivo della sostituzione, stavo bene e avrei potuto proseguire senza problemi".

'El Toro' si è lasciato andare a un comportamento oltre le righe una volta richiamato in panchina, sfogandosi su una bottiglietta d'acqua e rivolgendosi così verso i compagni di squadra, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport'.

"E' incomprensibile, non ci si può credere".

Scaloni ha spiegato come Lautaro non fosse nelle condizioni migliori a causa di una dura entrata subita dall'ex milanista Gustavo Gomez nel primo tempo, motivazione con cui il 21enne non si è trovato evidentemente d'accordo.