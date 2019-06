Argentina-Colombia dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Argentina e Colombia esordiscono nella Copa America 2019. Appuntamento alla mezzanotte italiana: ecco dove vedere il match in tv e streaming.

- inaugura il Gruppo B di Copa America, con e a completare il girone. Parte dunque l'ennesimo tentativo di Leo Messi di conquistare un titolo con la propria nazionale, tormento di una carriera che lo invece ha visto vincere tutto col .

Per Messi è la quinta partecipazione alla Copa America, con tre secondi posti sulle spalle. Per sfatare la 'maledizione' albiceleste, le speranze sono riposte su un attacco come al solito ricco di talento, potendo contare - oltre che su Messi - sui vari Aguero, Dybala, Di Maria e Lautaro Martinez, ma non sul negletto Icardi, lasciato a casa.

Nel match d'esordio gli uomini di Scaloni si troveranno di fronte la solita esperta Colombia, formata da tante facce note anche al nostro campionato come Ospina, Cuadrado, Zapata e Muriel. Le stelle sono sempre Falcao e James Rodriguez, insomma un impegno non facile per l'Argentina, soprattutto considerando la presenza nel gruppo del Paraguay come terzo incomodo.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Argentina-Colombia: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ARGENTINA-COLOMBIA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Argentina-Colombia DATA 16 giugno 2019, 00.00 DOVE Arena Fonte Nova (Salvador de Bahia) ARBITRO Roberto Tobar ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ARGENTINA-COLOMBIA

Il match tra Argentina e Colombia si giocherà nella notte tra sabato e domenica, con calcio d'inizio fissato a mezzanotte italiana (le 19 locali). La partita sarà disputata nell'Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia.

La Copa America è un'esclusiva DAZN e dunque Argentina-Colombia non sarà visibile in nè via digitale terrestre nè via satellite. Per vederla sul televisore sarà indispensabile avere una moderna Smart Tv, oppure un decoder Sky Q o ancora una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4. L'alternativa è usare dispositivi come Amazon Fire Tv Stick e Google Chromecast.

Argentina-Colombia, come tutti gli eventi trasmessi in esclusiva da DAZN, sarà visibile in diretta sul proprio Pc, Tablet o smartphone: necessario un abbonamento attivo a DAZN e ovviamente una connessione internet. Il match, una volta terminato, sarà poi fruibile in ogni momento on demand.

ARGENTINA (4-4-2): Armani; Saravia, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Rodriguez, Paredes, Di Maria; Messi, Aguero.

COLOMBIA (4-3-3): Ospina; Arias, Mina, Sanchez, Tesillo; Cuadrado, Cuellar, Uribe; James Rodriguez, Falcao, Muriel.