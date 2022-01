Argentina-Colombia dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ARGENTINA-COLOMBIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Un'Argentina già certa del pass per i Mondiali del 2022 in Qatar riceve una Colombia affamata di punti: racchiude tutto questo il confronto tra albiceleste e tricolor, che promette scintille.

Al momento l'Argentina è seconda nel girone sudamericano a quota 32, con quattro lunghezze di svantaggio rispetto al Brasile capolista. La formazione di scaloni è reduce dal successo per 1-2 conquistato in casa del Cile, grazie ai goal di Di Maria e Lautaro Martinez.

Molto più complicata è la situazione della Colombia che, se le qualificazioni terminassero in questo momento, sarebbe fuori dai Mondiali. 'Los Cafeteros' hanno due punti in meno rispetto all'Uruguay quinto in classifica vengono da un periodo nero, con 3 punti conquistati nelle ultime 5 partite.

Il confronto tra le due nazionali giocato in terra colombiana è andato in scena l'8 giugno 2021. Il risultato è stato uno scoppiettante pareggio per 2-2, con l'Argentina subito avanti di due goal firmati da Romero e Paredes e la Colombia che poi ha rimontato con Muriel e Borja.

Di seguito troverete altre informazioni utili che riguardano Argentina-Colombia, come le emittenti che trasmetteranno il match in tv e streaming e le formazioni scelte dai due allenatori.

ORARIO ARGENTINA-COLOMBIA

La sfida tra Argentina e Colombia andrà in scena a Cordoba martedì 1 febbraio 2022 alle 20.30 (ovvero le 00.30 di mercoledì 2 febbraio, considerando il fuso orario italiano).

DOVE VEDERE ARGENTINA-COLOMBIA IN TV

I diritti delle Qualificazioni Mondiali sudamericane non sono stati acquisiti da nessuna emittente televisiva italiana. Sarà però possibile vedere gratis la sfida tra Argentina e Colombia in tv scaricando l'applicazione di Mola TV su un Android Tv.

ARGENTINA-COLOMBIA IN DIRETTA STREAMING

Per gli appassionati di calcio sudamericano c'è un'altra possibilità di vedere Argentina-Colombia gratis in streaming, garantita sempre da Mola Tv. Sarà necessario accedere al sito da pc o notebook oppure scaricare l'app per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-COLOMBIA

4-3-3 per Scaloni, che dovrebbe confermare la formazione vista dal primo minuto contro il Cile. Davanti a E. Martinez, spazio ad una difesa con Li. Martinez e Otamendi centrali mentre Molina e Tagliafico nel ruolo di terzini. Paredes a dirigere una mediana completata da De Paul e Di Maria, a sostegno del Papu Gomez, di Lautaro Martinez e di Nico Gonzalez.

Il Ct colombiano Rueda risponde con il 4-4-2, in cui Oscar Murillo e Sanchez (Mina è squalificato) saranno i due centrali davanti ad Ospina in una difesa completata sugli esterni da Cuadrado e Mojica. Corsie dove agiranno anche James Rodriguez e Luis Diaz, in un centrocampo a quattro con Barrios e Uribe nel cuore del gioco. La coppia d'attacco sarà infine composta da Borre e Falcao.

ARGENTINA (4-3-3): E. Martinez; Molina, Li. Martinez, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Di Maria; A. Gomez, Lautaro Martinez, N. Gonzalez. Ct. Scaloni

COLOMBIA (4-4-2): Ospina; Cuadrado, O. Murillo, Sanchez, Mojica; J. Rodriguez, Barrios, Uribe, Diaz; Borre, Falcao. Ct. Rueda