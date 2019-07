Argentina-Cile, Dybala disturba Vidal prima del rigore gridando: "Quiricocho"

Paulo Dybala ha cercato di distrarre Vidal urlandogli 'Quiricocho'. La parola è un amuleto utilizzato in passato dai giocatori dell'Argentina.

Alta tensione in campo durante -, gara valida per l'assegnazione del terzo posto in Copa America e vinta dall'Albiceleste 2-1 con goal di Aguero e Dybala.

Proprio l'attaccante della è stato protagonista di qualche scintilla con l'ex bianconero Arturo Vidal. I due prima sono quasi venuti alle mani durante una rissa, poi Dybala ha cercato di distrarre il cileno al momento di calciare il rigore del 2-1.

L'argentino infatti, posizionato alle spalle di Vidal, come si vede in un video della 'Tv Publica' avrebbe urlato la parola 'Quiricocho', termine senza senso compiuto ma con una precisa storia alle spalle.

Qué le gritó La Joya Dybala a Vidal en el penal?

Secondo quanto raccontato tempo fa dall'ex CT Bilardo, Quiricocho era un ragazzo sempre al seguito dell'Estudiantes negli anni '60 e che divenne una sorta di amuleto della squadra.

Quirichoco infatti era accusato di non portare fortuna all'Estudiantes e venne invitato ad accogliere gli avversari nel parcheggio dello stadio con una pacca sulla spalla. Fu così che nel 1967 l'Estudiantes in casa perse solo una partita, contro il Boca Juniors. L'unica in cui Quiricocho era assente.

Da allora l'Albiceleste ha utilizzato l'amuleto con alterne fortune nelle successive edizioni dei Mondiali fino al caso Dybala. Vidal alla fine ieri ha comunque realizzato il rigore ma a vincere la partita è stata l'Argentina: merito (anche) di Quiricocho?