Argentina-Cile dove vederla? Canale tv e diretta streaming

Argentina e Cile si sfidano nella finale per il terzo posto della Copa America: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Si chiude la Copa America di quelle che erano due protagoniste annunciate del torneo: e . Albiceleste e Roja si affrontano infatti nella finale che mette in palio il terzo posto nella competizione.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Una sfida che ormai è diventato un ‘Clasico’ del calcio sudamericano visto che le due compagini si sono sfidate nelle finalissime del 2015 e del 2016 (quella del Centenario) e in entrambi i casi ad avere la meglio ai calci di rigore è stata la Nazionale cilena che ha si è così laureata per le prime due volte della sua storia campione del Sudamerica.

La squadra guidata a Lionel Scaloni è arrivata a questo punto del torneo dopo essersi piazzati secondi nel Gruppo B e aver successivamente superato l’ostacolo nei quarti prima di cadere 2-0 contro i padroni di casa del in una semifinale che ha lasciato dietro di se un lungo strascico di polemiche.

Gli uomini di Reinaldo Rueda, dopo il secondo posto nel Gruppo C alle spalle dell’ , hanno eliminato nei quarti la per poi essere sconfitti per 3-0 in semifinale dal Perù grande rivelazione di questa edizione della Copa America.

In questa pagina trovate tutte le informazioni su Argentina-Cile: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ARGENTINA-CILE: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Argentina-Cile DATA 6 luglio 2019, 21.00 DOVE Arena Corinthians, San Paolo ARBITRO Mario Diaz de Vivar ( ) TV DAZN STREAMING DAZN

ORARIO ARGENTINA-CILE

La finale per il terzo posto della Copa America che vedrà opposte Argentina e Cile si giocherà sabato 6 luglio all’Arena Corinthians di San Paolo. Calcio d’inizio fissato alle ore 21.00 italiane, a dirigere sarà l’arbitro paraguaiano Mario Diaz de Vivar.

Come tutta la Copa America, anche Argentina-Cile sarà trasmessa in esclusiva da DAZN. La sfida sarà dunque visibile su smart attraverso l’apposita app, ma anche collegando al proprio televisore un decoder Sky Q o ancora una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X). Altri dispositivi da poter usare in alternativa per la visione del match sono Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Essendo un’esclusiva DAZN, Argentina-Cile verrà trasmessa in e potrà ovviamente potrà essere seguita su vari dispositivi come pc, tablet o smartphone.

Dopo il triplice fischio finale, sarà possibile rivedere la gara nella sua interezza o semplicemente gli highlights on demand.

ARGENTINA (4-3-3): Armani; Foyth, Pezzella, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Paredes, Di Maria; Messi, Dybala, Aguero.

CILE (4-3-3): Arias; Isla, Medel, Maripan, Beausejour; Aranguiz, Pulgar, Vidal; Fuenzalida, Vargas, Sanchez.