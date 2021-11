Argentina-Brasile dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ARGENTINA-BRASILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Argentina-Brasile

Argentina-Brasile Data: 17-11-2021

17-11-2021 Orario: 00.30 (orario italiano)

00.30 (orario italiano) Canale tv: -

Streaming: Como TV

L'Argentina ospita il Brasile nel quattordicesimo del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali qatarioti del 2022.

L'Albiceleste, reduce dal successo per 1-0 contro l'Uruguay grazie alla rete realizzata al 7' del primo tempo da Angel Di Maria va a caccia dell'aritmetica qualificazione alla fase finale della Coppa del Mondo.

Di fronte ci sarà il Brasile che si è già assicurato il pass per la massima rassegna mondiale che avrà luogo in Qatar tra un anno esatto.

La Nazionale verdeoro ha ottenuto il lascia passare superando 1-0 la Colombia grazie alla rete decisiva di Lucas Paquetà.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Argentina-Brasile: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO ARGENTINA-BRASILE

Argentina-Brasile si giocherà nella notte tra martedì 16 e mercoledì 17 novembre all'Estadio San Juan del Bicentenario di San Juan. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 00.30, orario italiano.

DOVE VEDERE ARGENTINA-BRASILE IN TV

Non è prevista copertura televisiva, per quanto riguarda l'Italia, del match tra Argentina e Brasile, in quanto nessuna emittente televisiva ha acquisito i diritti per trasmettere i match di qualificazione ai Mondiali riservati alle nazionali sudamericane.

ARGENTINA-BRASILE IN DIRETTA STREAMING

Sarà possibile, invece, seguire in streaming il big match tra l'Argentina e il Brasile grazie a Como TV, che detiene i diritti per trasmettere le partite del girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022. Basterà collegarsi al portale di riferimento e selezionare la diretta del match dalla programmazione.

PROBABILI FORMAZIONI ARGENTINA-BRASILE

ARGENTINA (4-3-3): Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro, Di Maria. Ct. Scaloni.

BRASILE (4-3-3): Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Fred, Fabinho, Paquetá; Raphinha, Gabriel Jesus, Neymar. Ct. Tite.