Argentina-Arabia Saudita, monta la polemica: Lautaro sarebbe stato in posizione regolare

Spuntano le analisi sulla rete annullata all'attaccante dell'Inter in occasione della sfida persa contro l'Arabia Sudita: linea tracciata male?

Mentre in Arabia Saudita si celebra la vittoria della Nazionale nel primo match dei Mondiali, in una giornata di Festa proclamata dallo stato, in Argentina monta la polemica per il goal annullato a Lautaro Martinez, uno dei tre offside nel primo tempo della sfida vinta dagli uomini di Renard.

In occasione della rete del Toro al 26', con Lautaro Martinez scattato sul lancio di Paredes per depositare in rete dopo aver superato il portiere dell'Arabia Saudita, sarebbero state tirate le linee del fuorigioco in maniera errata, secondo diversi analisi apparse sui social nelle ultime ore.

Il VAR ha indicato come la spalla di Lautaro Martinez fosse davanti alla linea segnata dal piede del difensore Saud Abdulhamid. Il problema, rilevato da chi accusa la FIFA di grossolano errore nella sfida vinta dall'Arabia Saudita, è che linea sarebbe mal tracciata.

L'ultimo uomo della squadra dell'Arabia Saudita non era Abdulhamid, ma bensì il suo compagno di squadra che si trovava sulla fascia sinistra al momento dell'azione, ovvero Yasir Al-Shahrani. Il quale sembrebbe tenere in gioco Lautaro Martínez .

Un caso che a molti ricorda quanto successo in Serie A nella gara tra Salernitana e Juventus, con il goal di Milik, la posizione di Candreva, l'esultanza bianconera, il rosso all'attaccante polacco e tutte le polemiche che ancora oggi continuano.

Anche in Argentina andranno avanti? Molto dipenderà dal proseguo del cammino ai Mondiali di Messi e compagni, impegnati nelle sfide contro Polonia e Messico negli ultimi due turni dei gironi.