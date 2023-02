Salisburgo-Roma, cambia l'arbitro: Higler al posto di Nyberg

Lo svedese Nyberg era l'arbitro designato per la sfida di Europa League, ma all'ultimo momento è stato cambiato con l'assistente al VAR.

C'è Dennis Higler e non Glenn Nyberg ad arbitrare Salisburgo-Roma in terra austriaca. La UEFA ha infatti cambiato il direttore di gara per l'andata dei playoff di Europa League: inizialmente, come da designazione, il fischietto svedese era stato scelto per l'incontro in quel di Salisburgo.

A poche ore dalla sfida con la Roma di Mourinho protagonista, la federazione olandese ha annunciato come il proprio rappresentante Higler avrebbe sostituito Nyberg, senza però fare luce sulla questione. La spiegazione non è stata data nemmeno dalla UEFA, che inizialmente aveva scelto Higler come assistente VAR.

Higler, infatti, avrebbe dovuto assistere il VAR Pol van Boekel, ma alla fine ha diretto la gara tra Salisburgo-Roma come arbitro in campo, assistito dal guardalinee svedese Mahbod Beigi e dal tedesco Eduard Beitinger. Anche il quarto ufficiale è svedese, Adam Ladebäck.

37enne olandese, Higler non ha mai arbitrato squadre italiane in carriera prima della Roma, eccezion fatta per alcune sfide delle Nazionali giovanili azzurre. Ma niente squadre di club fino al cambio improvviso da assistente VAR a direttore di gara in capo.

Nyberg, invece aveva già arbitrato la Roma in carriera: la sua unica esperienza con i giallorossi in campo si era verificata nella scorsa Conference League, quando il 34enne svedese venne scelto per il 5-1 con cui il team Mourinho regolò il CSKA Sofia.

Stavolta però niente da fare: Higler da AVAR a direttore di gara, in attesa di capire il perchè del cambio improvviso per la sfida di Salisburgo.