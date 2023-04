Esperimento in Francia con Benoit Millot: le discussioni e le spiegazioni nei confronti dei giocatori di Nantes e Lione, in campo, rivelate.

Tecnologia di porta, VAR, regole. Il mondo arbitrale sta cambiando continuamente, con nuovi accorgimenti per rendere più facile il lavoro del direttore della gara, nonchè la comprensione da parte di tifosi e addetti ai lavori delle complicate decisioni che ogni fischietto deve prendere in ogni match.

In occasione della Coppa di Francia tra Lione e Nantes, gara valida per le semifinali del torneo che ha visto quest'ultima approdare in finale, che giocherà contro il Tolosa, è stato deciso di microfonare il direttore di gara Benoit Millot, così da portare i tifosi ad avvicinarsi all'operato dell'arbitro.

La federcalcio francese ha deciso di effettuare l'esperimento così da modernizzare il sistema arbitrale del paese. La richiesta di microfonare Millot è stata accolta dall'International Football Association Board: così facendo Amazon Prime Video ha potuto mostrare i dialoghi dell'arbitro ai telespettatori.

Nel filmato diffuso da Prime si vede Millot parlare con i propri assistenti durante la gara, chiedendo più attenzione su diversi duelli, tenendo alta la guardia, nonchè ovviamente con i giocatori, spiegando il motivo di un giallo o congratulandosi con gli stessi dopo il triplice fiscio finale.

"Signor Joao, lei ha già ricevuto un cartellino giallo, non corra rischi con questo genere di cose" dice Millot chiedendo a Joao Victor, giocatore del Nantes, più attenzione nei contrasti.

Millot, che arbitrerà la finale di Coppa di Francia, non è comunque il primo arbitro le cui parole durante un match vengono ascoltate al termine dello stesso: Kill the Referee, documentario del 2009, mostrava le discussioni di diversi direttori di gara all'Europeo 2008 durante le partite, così come la loro preparazione prima delle partite e le loro reazioni al termine delle stesse.