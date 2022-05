Arbitro italiano per Real Madrid-Manchester City: dirigerà Orsato

Daniele Orsato arbitrerà la decisiva gara di Champions League tra Real Madrid e Manchester City. E' stata infatti ufficializzata la designazione per la semifinale di ritorno tra i Blancos e i Cititens al Bernabeu, dopo la vittoria di misura degli inglesi nella gara d'andata.

Il fischietto italiano, tra i top europei, dirigerà così la sua sesta gara in questa edizione della Champions League: prima del match previsto mercoledì a Madrid, Orsato è stato protagonista anche in quattro sfide della fase a gironi e nella partita persa dal Real contro il PSG negli ottavi.

Orsato ha già diretto anche il Manchester City in stagione, nei gruppi: 2-1 contro il PSG. A completare il quadro delle sfide stagionali, Benfica-Barcellona 3-0, Salisburgo-Wolfsburg 3-1, Wolfsburg-Lille 1-3 e il già citato succeso 1-0 dei parigini contro il Real di Ancelotti.

Curiosamente per Orsato, nominato arbitro FIFA nel 2010, sarà il secondo Real Madrid-Manchester City: nella passata stagione aveva diretto il match valido per i quarti di finale di Champions League 2019-20 che si è risolto con una vittoria degli inglesi per 2-1.

Con Makkiele a dirigere l'altra semifinale tra Liverpool e Villarreal, e vista la scelta di Marciniak e Kovacs per le gare d'andata, per la finalissima salgono le quotazioni dello sloveno Vincic, ma occhio anche alle possibilità Turpin e Brych.

Manzano, Oliver, Taylor e Del Cerro Grande potrebbero dirigere la finale solamente se una rappresentante della propria nazione, dunque Spagna ed Inghilterra, non sarà presente.