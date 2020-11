Arbitro donna per Juventus-Dinamo Kiev: dirige la francese Frappart

Sarà Stephanie Frappart l'arbitro donna di Juventus-Dinamo Kiev di Champions League: ha già diretto la Supercoppa Europea del 2019.

Il passo falso di campionato dona nuova voglia di riscatto a una che ha già staccato però il pass qualificazione per gli ottavi di : i bianconeri scendono in campo contro la per tentare l'aggancio al primo posto occupato dal .

Per l'occasione la sfida dello Stadium sarà diretta dall'arbitro donna Stephanie Fappart: la 37enne è stata la prima donna ad arbitrare in e ha già diretto la finale di Supercoppa Europea nel 2019 tra e .

Nel corso della sua carriera ha arbitrato anche la finale di Coppa del Mondo femminile tra e , mentre durante la scorsa stagione ha esordito in : ora il grande salto nella principale competizione europea per club.