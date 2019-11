Arbitri 12ª giornata di Serie A: Juventus-Milan a Maresca

Sono stati designati gli arbitri per la 12ª giornata di Serie A: Maresca dirigerà Juventus-Milan. Per Inter-Verona scelto Valeri.

Sono state rese note le designazioni arbitrali per il dodicesimo turno del campionato di . A dirigere il big match di giornata, che si disputerà domenica sera allo Stadium di e che vedrà opposte e , sarà Maresca, con Mazzoleni che sarà addetto al VAR.

Per la sfida che vedrà in campo sabato a San Siro e è stato designato Valeri (Giacomelli al VAR), mentre sarà Calvarese a dirigere (sabato sera al San Paolo) -.

Piccinini è stato scelto per - , il match che venerdì aprirà il turno, mentre per - sarà diretta da Fabbri. Assegnate rispettivamente a Manganiello e La Penna - e - , mentre per - ci sarà Irrati.

A Guida e Massa infine, -Torino e - .

L'elenco completo delle designazioni arbitrali:

SASSUOLO-BOLOGNA: PICCININI [VAR: ROCCHI]

BRESCIA-TORINO: GUIDA [VAR: NASCA]

INTER-VERONA: VALERI [VAR: GIACOMELLI]

NAPOLI-GENOA: CALVARESE [VAR: CHIFFI]

CAGLIARI-FIORENTINA: LA PENNA [VAR: DOVERI]

LAZIO-LECCE: MANGANIELLO [VAR: PAIRETTO]

SAMPDORIA-ATALANTA: IRRATI [VAR: DI PAOLO]

UDINESE-SPAL: MASSA [VAR: ABISSO]

PARMA-ROMA: FABBRI [VAR: BANTI]

JUVENTUS-MILAN: MARESCA [VAR: MAZZOLENI]