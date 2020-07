La scalata di Aquilani: è il nuovo allenatore della Fiorentina Primavera

Allenatore dell'Under 18 viola nella prima parte della stagione 2019/2020, era diventato collaboratore tecnico di Iachini nella seconda parte.

Nuova avventura alla per Alberto Aquilani. L'ex centrocampista di e , infatti, viene promosso dai viola come allenatore: guiderà la formazione Primavera dei viola dalla prossima stagione 2020/2021 al via i prossimi mesi.

Aquilani, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2019, aveva già ricoperto un ruolo da allenatore alla guida dell’Under 18 della Fiorentina nella prima parte della stagione 2019/20 per poi passare nello staff di Iachini a inizio anno in qualità di collaboratore tecnico

L'articolo prosegue qui sotto

Continua così l'evoluzione di Aquilani con la Fiorentina, visti i tre anni da calciatore tra il 2012 e il 2015, era in cui ha collezionato 81 presenze e 13 goal. Passato in carriera anche al , ma conosciuto sopratutto per l'inizio in maglia , il classe 1984 eredita la panchina da Bigica.

Altre squadre

Quest'ultimo ha allenato la Fiorentina dal 2017 al 2020, separandosi con la viola lo scorso trenta giugno. Ora una nuova avventura per Aquilani, che proverà a tenere alta una Primavera del club toscano continuamente ai playoff nelle ultime stagioni.

Il titolo Primavera manca però oramai dal 1983, ultimo dei tre campionati giovanili vinti dalla Fiorentina: da allora diverse finali, tra cui quelle consecutive perse contro l' nel 2017 e nel 2018. La speranza viola è quella di tornare all'ultimo atto del torneo tre anni dopo, con esito diverso.