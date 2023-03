Approccio alla gara sbagliato, Stankovic sostituisce Sabiri dopo 35’

E’ durata solo 35’ la sfida tra Sampdoria e Salernitana per Sabiri: il centrocampista è stato anche preso di mira da alcuni tifosi.

Trentacinque minuti. Tanto è durata la partita di Abdelhamid Sabiri contro la Salernitana. A porre fine con ampio anticipo alla sua gara, non è stato un infortunio, bensì una scelta ben precisa di Dejan Stankovic.

Come riportato da ‘DAZN’, il tecnico della Sampdoria ha deciso di richiamare il centrocampista marocchino in panchina, poiché deluso dal modo in cui ha approcciato la sfida.

Sabiri, tra l’altro, nel dirigersi verso il bordocampo è stato anche pesantemente fischiato e criticato da alcuni tifosi. A difenderlo è stato proprio Stankovic che, rivoltosi verso la tribuna ha invitato tutti a fermarsi “Basta ci ho già pensato io, ora tifate la squadra”.

Il centrocampista marocchino, il cui posto in campo è stato preso da Gunter, si è dunque accomodato in panchina per continuare a seguire la partita.