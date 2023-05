Apprensione per Sergio Rico: trasportato d’urgenza in ospedale per un trauma cranico

L’estremo difensore vittima di un incidente domenica mattina: versioni discordanti sull’accaduto, c’è chi parla di una caduta da cavallo.

Il portiere del PSG, Sergio Rico, è stato ricoverato nelle scorse ore presso l’ospedale Virgen del Rocío de Sevilla, a seguito di un incidente nel quale ha riportato un trauma cranico.

L’estremo difensore iberico sabato sera ha preso parte alla partita con lo Strasburgo (si è accomodato in panchina) al termine della quale la compagine parigina si è laureata campione di Francia per l’undicesima volta nella sua storia, e nelle ore successive è partito alla volta della Spagna per recarsi a El Rocio.

Secondo quanto riportato dall’agenzia ‘EFE’, Sergio Rico si è procurato il trauma cranico a seguito di una caduta da cavallo ed è stato successivamente trasportato d’urgenza in elicottero a Siviglia per ricevere le cure del caso.

Secondo quanto riportato da ‘AS’, le persone a lui legate hanno negato quella versione, spiegando come il portiere si trovava si a El Rocio, ma che a causare il trauma sia stato un cavallo in fuga che l’ha colpito.

Al momento non sono stati ancora emessi bollettini medici e quindi non si conoscono quelle che sono le condizioni del giocatore.