Antonio Donnarumma riparte dalla Serie C: ufficiale l'approdo al Padova

Svincolato dopo quattro stagioni vissute al Milan, Antonio Donnarumma riparte dal campionato di Serie C. E’ il nuovo portiere del Padova.

Dopo le tante voci degli ultimi giorni, è stato lo stesso club biancoscudato ad annunciare il trovato accordo. Lo ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale.

Il #CalcioPadova rende noto che nella giornata di oggi è stato formalizzato l’accordo con il portiere #AntonioDonnarumma. #Donnarumma ha siglato con il #Padova un contratto annuale.

Per Antonio Donnarumma, fratello maggiore del portiere della Nazionale e del PSG Gianluigi, si tratta della prima esperienza in Serie C.

Cresciuto nei settori giovanili di Juve Stabia e Milan, nel corso della sua carriera ha anche vestito le maglie di Piacenza, Gubbio, Genoa, Bari e Asteras Tripolis.

Era svincolato dal Milan, squadra con la quale negli ultimi tre anni ha collezionato tre presenze (2 in Coppa Italia ed 1 in Europa League) senza subire mai reti.