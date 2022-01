Conte, solita storia: dopo la Conference, fuori anche dalla League Cup

Passano gli anni, ma la caratteristiche non cambiano. Antonio Conte è uno dei migliori allenatori al mondo, capace di lottare con grande forza per i vertici del campionato, inglese o italiano che sia, ma quando si tratta di intraprendere la strada per una coppa di gare secche all'interno dell'annata, la situazione si complica.

Conte, che in carriera ha vinto cinque campionati - tre con la Juventus, uno con l'Inter e uno col Chelsea -, ha ottenuto solamente una Coppa nazionale, ovvero la FA Cup. Zero Coppa Italia, zero League Cup in terra britannica, Europa League, Champions League o Conference League.

Anche nel 2021/2022 la prassi si conferma. Dopo essere uscito tra le polemiche in Conference League per il 3-0 a tavolino contro il Rennes e il mancato passaggio alla fase ad eliminazione diretta, il Tottenham di Conte è finito k.o contro il Chelsea di Tuchel, uscendo dalla League Cup:

"Alla fine dei conti se dobbiamo dare un giudizio su quello che si è visto nelle due gare bisogna essere onesti e ammettere che il Chelsea ha meritato il passaggio del turno. Aabbiamo fatto un buon secondo tempo dove abbiamo avuto delle occasioni per segnare, probabilmente meritavamo qualcosina in più per quanto fatto vedere questa sera. E' chiaro che risulta difficile fare un paragone tra le due squadre, stiamo parlando di due livelli molto differenti".

Seconda croce dunque sulla lista degli obiettivi per Conte, riuscito comunque a rialzare in maniera roboante il Tottenham in Premier League, tanto da portarlo dalla zona calda a quella europea: undici punti nelle ultime cinque gare per gli Spurs, sesto posto e quarta piazza lontana solo quattro lunghezze.

C'è di più, considerando che il West Ham ha 21 gare giocate e il Tottenham solamente 18: virtualmente, Conte può arrivare ad un passo dal Chelsea secondo. Oramai andato invece il sogno di lottare per il titolo, visto un Manchester City che corre più di tutti in classifica (+10 sul secondo posto).

Oltre il campionato, Conte può comunque ancora tenere a galla la possibilità di cambiare la propria storia ed ottenere nuovamente l'unica coppa nazionale vinta, la FA Cup: appena superato il terzo turno, il Tottenham è ancora in gioco. Anche se il torneo è a dir poco lungo e le pretendenti molteplici.