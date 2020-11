Ansu Fati operato per la rottura del menisco: stop di 4 mesi

Brutto colpo per il Barcellona, che ritroverà Ansu Fati soltanto in primavera: "Il giocatore rimarrà lontano dai campi per circa 4 mesi".

Non arrivano buone notizie dall'infermeria per il di Koeman, che perde Ansu Fati per circa 4 mesi: il gioiello azulgrana si è infatti sottoposto a un'operazione dopo la rottura del menisco del ginocchio sinistro e tornerà in campo solo a marzo.

❤️ to join us in wishing Ansu a full and speedy recovery! pic.twitter.com/TkibF1PqE4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 9, 2020

Una pesantissima tegola per la compagine blaugrana, che dovrà fare a meno di uno dei suoi gioielli per buona parte della stagione. Il giovanissimo spagnolo era infatti ormai tra gli uomini chiave del reparto offensivo di Koeman: si ferma uno dei principali talenti del calcio europeo proprio nell'anno della sua consacrazione.

Ansu Fati lascia in archivio già cinque goal e quattro assist in dieci presenze nella stagione in corso: il Barcellona lo ritroverà soltanto nel 2021, lo staff medico cercherà di recuperarlo per la prossima primavera, quando le competizioni entreranno nella loro fase clou.