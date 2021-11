C'è l'annuncio del Parma: ufficiale, Iachini al posto di Maresca

Il Parma riparte da Beppe Iachini. Il tecnico marchigiano prende infatti il posto in panchina dell’esonerato Enzo Maresca.

A comunicarlo attraverso una nota ufficiale è stato lo stesso club ducale.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore crociato.

Iachini da calciatore ha giocato in Serie A, Serie B e Serie C1. Dopo aver lasciato il calcio, ha iniziato la sua carriera in panchina, ricoprendo il ruolo di allenatore a Cesena, Vicenza, Piacenza, Chievo, Brescia, Sampdoria, Siena, Palermo, Udinese, Sassuolo, Empoli e Fiorentina.

A Beppe, da parte del Presidente Kyle Krause e di tutto il Parma Calcio 1913, i migliori auguri per questa sua nuova esperienza”.

Per Iachini si tratta di un ritorno in Serie B dopo sette stagioni, da quando cioè con il Palermo ha conseguito una promozione in Serie A. Nelle ultime annate, in Serie A ha guidato Udinese, Sassuolo, Empoli e Fiorentina.

L’annuncio della sua firma arriva un’ora dopo il comunicato con il quale è stato annunciato l’esonero di Enzo Maresca.

A Iachini il compito di rilanciare una squadra che occupa al momento il quattordicesimo posto nel campionato di Serie B, a +3 sulla zona playout. Troppo poco evidentemente per una compagine che, a seguito anche di un’importante campagna acquisti, era considerata una delle grandi favorite per la promozione diretta in Serie A.