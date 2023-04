Annuncio dell'Eintracht: Kamada via a zero a fine stagione

All'Eintracht dal 2017, il centrocampista giapponese lascerà Francoforte dopo la scadenza del contratto che lo lega ai tedeschi fino al 30 giugno.

Poco più di un mese da vivere insieme, poi sarà addio. Sono destinate a separarsi le strade dell'Eintracht Francoforte e di Daichi Kamada.

Il club tedesco ha annunciato che il centrocampista giapponese lascerà il club a fine stagione, in seguito alla naturale scadenza del suo contratto che terminerà il prossimo 30 giugno.

Il calciatore giapponese, dunque, non rinnoverà il contratto in scadenza con i tedeschi e dal prossimo 30 giugno sarà a tutti gli effetti svincolato, in attesa di definire la prossima tappa del suo percorso calcistico.

Dopo cinque stagioni, inframezzate dalla parentesi in Belgio al Sint-Truiden, il classe 1996 è pronto a scrivere un nuovo capitolo.

Dal 2017 ad oggi, il centrocampista nipponico ha vestito la maglia dell'Eintracht in 170 partite ufficiali, totalizzando sin qui uno score di 37 goal e 31 assist.