L'annuncio 'criptico' sui social della Fiorentina: ecco Nico Gonzalez, è ufficiale

L'account inglese della Fiorentina ha pubblicato una foto di 'Speedy Gonzales': riferimento a Nico Gonzalez, il cui arrivo è ufficiale.

Colpo di spessore per la Fiorentina che, in attesa di definire chi sarà il nuovo allenatore in sostituzione di Gattuso, chiude per l'acquisto più costoso della sua storia.

E' ufficiale, infatti, l'ingaggio di Nico Gonzalez: questo il comunicato della 'Viola'.

Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina 🤝 #ForzaViola 💜 #Fiorentina — ACF Fiorentina (@acffiorentina) June 23, 2021

"La Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Nicolas Gonzalez dal VFB Stoccarda".

Ufficialità preannunciata dall'account Twitter in lingua inglese del club gigliato dove è apparsa una foto di 'Speedy Gonzales', il topo messicano protagonista nel mondo dei cartoni animati e celebre per la sua grande velocità: chiaro riferimento all'argentino.

Per l'ala sinistra (in grado di giocare anche da punta) i viola hanno sborsato 27 milioni comprensivi di bonus, come riferito da 'Sky Sport': questa cifra lo rende a tutti gli effetti il trasferimento in entrata più oneroso di sempre nella storia della società.

Operazione intelligente per un giocatore ancora molto giovane (23 anni) che ha già maturato una discreta esperienza in Europa nei tre anni trascorsi in Germania allo Stoccarda, con cui ha disputato anche un campionato di seconda serie nella stagione 2019/2020.

Per Gonzalez solo 17 apparizioni nell'annata da poco conclusa, condite da un totale di 6 reti: da febbraio in poi è stato messo ko da un infortunio muscolare che gli ha permesso di scendere in campo una sola volta, il 20 marzo in occasione della sconfitta contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena.