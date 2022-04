Andy Goram ha il cancro: l'annuncio dei Rangers

Andy Goram ha il cancro. L'annuncio arriva da parte del Glasgow Rangers, club con cui l'ex portiere scozzese è divenuto famoso negli anni '90, tanto da vincere sei titoli locali consecutivi, guadagnandosi anche un breve periodo al Manchester United.

Tramite i social, infatti, i Rangers hanno confermato la triste notizia, evidenziando come Goram è attualmente in cura presso un ospedale di Glasgow per affrontare la malattia. Classe 1964, ha chiuso la carriera nel 2004, dopo più di vent'anni di professionismo.

"I Rangers possono confermare che il nostro leggendario portiere, Andy Goram, è in cura per il cancro in un ospedale locale. I funzionari del club sono in contatto regolare con Andy e la sua famiglia. La famiglia ha chiesto privacy in questo momento. Tutti ai Rangers augurano ogni bene a 'The Goalie" in questo momento difficile".

Goram è senza dubbio uno dei giocatori più amati da parte dei tifosi The Gers relativamente agli anni '90, riuscendo a conquistare nel 1993 anche il titolo di miglior giocatore del campionato: una rarità per un portiere, in un albo d'oro che comprende tra gli altri Gascoigne, Brian Laudrup e Nakamura.

La carriera di Goram non è stata tra l'altro esclusivamente calcistica: ha infatti militato come portiere e battitore di hocky in vari club di Oldham, giocando per la Nazionale locale in quattro occasioni. Ben più elevato il numero di gettoni nella rappresentativa calcistica della Scozia: 43.

La curiosità? Goram ha fatto parte delle due Nazionali nello stesso periodo: per quella di cricket tra il 1989 e il 1991, per quella calcistica tra il 1985 e il 1998, riuscendo anche a partecipare a due Mondiali (1986 e 1990) e due Europei (1992 e 1996).