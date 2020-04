Andy Cole e la depressione: "Gli ultimi 5 anni sono stati una tempesta di merda"

La vittoria della nel 1999 è ancora oggi una delle imprese più incredibili nella storia della competizione: in quel trionfo del c'è la firma di Andy Cole, uno dei migliori bomber inglesi di tutti i tempi.

Intervistato da 'The Guardian', l'ex attaccante ha parlato dei suoi problemi con la depressione che lo tormenta da diversi anni, da quando ha subìto un trapianto di rene.

"Gli ultimi 5 anni sono stati una tempesta di merda. Però sono ancora qui e questa è la cosa più importante. Le persone spesso non capiscono quali difficoltà si affrontano con questa malattia. Guardano un paziente trapiantato e dicono: 'Stai bene, hai un bell'aspetto'. Esternamente può essere vero, ma internamente no: hai a che fare con i farmaci e il tuo umore".

Andare avanti è estremamente complicato a causa dei continui sbalzi d'umore che lo affliggono.

"Un giorno ti senti incredibilmente bene, quello dopo invece come un sacco di merda. Come lo scorso mercoledì quando mi sono chiesto: 'Cosa ho fatto martedì per sentirmi così oggi?'. Niente. Quel mercoledì mi sentivo come un sacco di merda ed era impossibile alzarsi dal letto. Giovedì stavo di nuovo bene".