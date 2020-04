Andrei Kanchelskis, re della sfortuna: "Ho dato una chance a Beckham"

18 mesi alla Fiorentina, un fallo di West come spartiacque della carriera: "Beckham ha detto che, se non fossi andato via, lui non avrebbe giocato".

L'episodio se lo ricordano un po' tutti, nostalgici di un calcio perduto e non: Andrei Kanchelskis che scatta sulla fascia, Taribo West che entra in maniera completamente scomposta sulle sue gambe. Solo giallo per il nigeriano, uscita in barella per il russo. - 3-2, terza giornata del campionato 1997/98. Una sorta di spartiacque dell'avventura italiana, e in fondo della carriera, dell'ex esterno del .

All'epoca Kanchelskis aveva 28 anni. Era arrivato dall' qualche mese prima, nel gennaio del 1997, acquistato da Vittorio Cecchi Gori per 15 miliardi delle vecchie lire. Un colpo per la , l'ennesimo di quegli anni di spese e vacche grasse. E un colpo per la Fiorentina di Toldo, di Rui Costa e di Batistuta, di Claudio Ranieri e poi di Alberto Malesani.

L'esperienza italiana di Kanchelskis, però, non va come tutti si aspettano. Se la fortuna è cieca, con lui la sfortuna pare vederci benissimo. Un infortunio ad aprile in Nazionale e un altro a maggio in campionato ne condizionano pesantemente i primi mesi viola. E poi, all'alba dell'annata successiva, ecco l'entrata assassina di West che lo costringe a rimanere lontano dai campi per un mese. Nulla in confronto a quanto accade il 29 ottobre: Andrei recupera più in fretta del dovuto, scende in campo nello storico spareggio mondiale tra e , quello disputato sotto una tormenta di neve, e si frattura la rotula. Stagione non finita, ma quasi. E carriera compromessa.

E dire che Kanchelskis, il Kanchelskis sano, era un giocatore vero. Verissimo. Un aneddoto su tutti: dicono che sia stata l'ascesa di un giovanissimo David Beckham a costringerlo a emigrare all' , ma la realtà pare essere leggermente diversa.

"Beckham ha scritto nella propria autobiografia che, se io non avessi lasciato Manchester, lui non avrebbe giocato. Sono contento di avergli dato una chance... - ha scherzato, intervistato dal sito russo 'Sport-Express' - E il risultato è che mi riconoscono più in che in Russia".

Altro aneddoto? Riguarda il rapporto con Sir Alex Ferguson, che allenò Kanchelskis dal 1991 - anno del suo arrivo a Manchester dallo - e che, quattro anni più tardi, decise di lasciarlo andare in direzione .

"Quando lasciai il Manchester United, Ferguson si scusò con me davanti a tutta la squadra".

Ecco, dunque, perché Kanchelskis pareva davvero poter sfondare anche in Serie A. Un'aletta di quelle che non se ne vedono più, sempre pronte a puntare l'uomo e a scattare verso il fondo. Tutto spazzato via in quel pomeriggio di San Siro. Fino alla cessione agli scozzesi dei al termine della stagione 1997/98.

"Dopo quel fallo di West è stato difficile riprendermi. Ho vissuto un periodo di depressione sportiva quando non giocavo, anche se sia Ranieri che Malesani mi hanno sempre sostenuto", ha detto Kanchelskis qualche anno fa a 'Radio Bruno'.

Qualità tecniche a parte, poi, Kanchelskis era un personaggio capace di lasciar trasparire i propri contorni bizzarri. Come quella volta, proprio ai Rangers, in cui salì con entrambi i piedi sul pallone e si portò la mano sulla fronte per fingere di cercare un attaccante non troppo alto. La sua squadra, per la cronaca, stava vincendo per 3-0. Sorriso e irriverenza al potere, tra un infortunio e l'altro.

In quale categoria, dunque, può essere racchiuso il Kanchelskis versione Fiorentina? Flop, bidone? Forse meteora, ecco. Non tanto per colpa sua, quanto per i continui guai fisici che lo hanno tormentato e gli hanno fatto perdere il sonno. Per informazioni, chiedere a Taribo West.