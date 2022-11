Andreazzoli riparte dalla B: sarà il nuovo allenatore della Ternana

Dopo l'esonero di Lucarelli, il presidente Bandecchi ha annunciato l'imminente ingaggio di Andreazzoli: "Era la nostra prima scelta".

Aurelio Andreazzoli torna in corsa. L'ex tecnico dell'Empoli è pronto a tornare a dare il la ad una nuova avventura: è infatti lui il prescelto per la panchina della Ternana, rimasta ovviamente scoperta dopo l'esonero di Cristiano Lucarelli.

Il presidente del club umbro, Stefano Bandecchi, ha annunciato il raggiungimento dell'accordo con Andreazzoli ai microfoni di 'TG Umbria':

“Abbiamo puntato sul nome di Aurelio Andreazzoli, abbiamo intavolato una trattativa che è stata breve ed Andreazzoli ha deciso che la Ternana è la squadra giusta per un progetto di lunga durata".

Sarà dunque l'ex tecnico dei toscani il nuovo timoniere delle 'Fere':

"Noi abbiamo parlato con lui, era la nostra prima scelta. Stavamo sostituendo un allenatore che ci ha fatto vincere la Serie C e che era settimo in campionato. Andreazzoli ha vinto la Serie B, ha fatto molto bene in Serie A, quindi è il profilo giusto".

Dopo aver guidato la Roma per uno spezzone di stagione nell'annata 2012/13, Andreazzoli ha riportato in massima serie l'Empoli, piazza a cui è rimasto legato sino alla scorsa estate. Nel mezzo la breve parentesi al Genoa, sempre in Serie A.

Ora lo attende una nuova sfida, in cadetteria, per rilanciare le ambizioni della Ternana.