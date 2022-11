Lucarelli esonerato dalla Ternana: anche Iachini in corsa per la successione

Cristiano Lucarelli non è più il tecnico della Ternana: fatale il k.o. di Pisa. Il patron Bandecchi: "Sono convinto di vincere con questa rosa".

Scossone in casa Ternana: la sconfitta rimediata per 3-1 contro il Pisa ha avuto l'effetto del cambio in panchina, dove Cristiano Lucarelli non ricopre più l'incarico di allenatore.

Oltre al danno anche la beffa per lui, livornese, 'fatto fuori' dagli acerrimi rivali pisani: la società umbra ha comunicato la notizia con questa nota apparsa sul sito ufficiale, con cui si ringrazia l'ex attaccante per il lavoro svolto negli ultimi due anni.

"La Ternana Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra, signor Cristiano Lucarelli.

La Società ringrazia l’allenatore livornese per l’impegno profuso e gli augura le migliori fortune umane e professionali".

Lucarelli era diventato allenatore della Ternana nell'agosto 2020, conducendola alla vittoria schiacciante del girone C di Serie C con ben 22 punti di vantaggio sul Catanzaro. Nella passata stagione era arrivato il decimo posto dopo aver lottato per centrare la zona playoff.

Non si è fatto attendere il commento del presidente Stefano Bandecchi che, con questo post su Instagram, ha sottolineato le qualità umane di Lucarelli, pur lasciando intendere come da questa squadra si aspetti ben altri risultati.

"L'esonero di Lucarelli non c'entra nulla con la risposta politica della Regione Umbria che ostacola il progetto stadio-clinica. Non sta smobilitando un bel caz... Anzi, cercherà, a modo suo, di dare soddisfazione alla tifoseria, specialmente a chi ama solo i colori e non i nomi sulle maglie...

Non fatevi paranoie sennò vi ricoverano. Bandecchi è solo convinto di poter vincere qualcosa con questa rosa. Punto e basta. Prendere o andare a vedere il calcio al Curi. Baci".

Attualmente la Ternana si trova al quinto posto in Serie B, a -3 dal secondo occupato dalla Reggina e a -8 dal Frosinone capolista: rossoverdi reduci da cinque gare consecutive senza vittorie, ruolino negativo che cozza con il precedente (tra settembre e ottobre) di altrettante partite di fila concluse con i tre punti in tasca.

Secondo quanto riferito da 'La Gazzetta dello Sport', la squadra è temporaneamente affidata al secondo di Lucarelli, Vanigli, in attesa che venga nominata una nuova guida tecnica: in lizza per il posto ci sarebbero D'Aversa, Aglietti e Iachini.