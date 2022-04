Andreazzoli contro l'arbitraggio: "Chi fischia deve avere sensibilità"

Il tecnico dell'Empoli se la prende per la conduzione arbitrale: "Non si può fischiare per una squadra che è stata penalizzata tutta la gara".

Una decisione che non va giù ad Aurelio Andreazzoli. L'annullamento del goal di Federico Di Francesco nel corso della sfida all'Artemio Franchi contro la Fiorentina proprio non è stato gradito dal tecnico dell'Empoli. "In questo mestiere chi entra allo stadio deve dimostrare sensibilità. Mi sono arrabbiato alla fine perchè l'arbitro questa componente l'ha dimenticata ed è importante, estremamente decisiva. Non si può fischiare per una squadra che è stata penalizzata tutta la gara. Non dico a torto o a ragione". Questo il pensiero del tecnico, rilasciato ai microfoni di DAZN nel post partita. A questo, Andreazzoli ha poi aggiunto altre considerazioni. "Non concedi 5 secondi che spettano per una rimessa in avanti che poteva essere decisiva? Magari non sarebbe stata decisiva, però la sensibilità sta in questo fatto. Non giudico gli altri episodi, perchè ne potrei mettere diversi oggi. La sensibilità è una cosa che bisogna avere in tutti i mestieri, altrimenti meglio non fare quel mestiere".