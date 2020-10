Andreas Pereira alla Lazio: ufficiale l'acquisto in prestito

Il 24enne centrocampista arriva a titolo temporaneo dal Manchester United: nuovo rinforzo per Inzaghi.

Dopo l'accelerata della trattativa negli ultimi giorni, ora la può finalmente annunciare il suo rinforzo per il centrocampo: ufficiale, infatti, l'approdo in biancoceleste e in di Andreas Pereira , acquistato in prestito dal .

Dopo visite e firma, la Lazio ha evidenziato di aver portato alla corte di Inzaghi il giocatore nato in ma che nel 2018 ha scelto la Nazionale brasiliana, con la quale ha esordito proprio due anni fa:

"La S.S. Lazio comunica di aver acquisito temporaneamente il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira dal Manchester United Football Club".

Al Manchester United dal 2011, scoperto da Ferguson, Pereira non è mai riuscito ad avere un ruolo da protagonista: ceduto in prestito nel corso degli anni a Granada, dove ha ben figurato, e , ora spera di poter dire la sua tra Serie A e Champions.

Duttile centrocampista capace di giocare come trequartista o sulla fascia, potrà dare ad Inzaghi la possibilità di alternare ulteriormente le scelte nelle tre competizioni. Per Pereira la possibilità di brillare e dimostrare al Manchester United di poter essere un giocatore utile alla causa.