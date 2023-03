Andrea Mazia meglio di Immobile: battuto il record di goal al Torneo di Viareggio

L'attaccante del Bologna, 19 anni compiuti a febbraio, ha segnato 15 goal in due edizioni del Torneo di Viareggio battendo il record di Immobile.

Meglio di Ciro Immobile. Proprio mentre il CT Roberto Mancini pesca attaccanti per la sua Nazionale in Argentina, ecco spuntare un giovane bomber capace di strappare un prestigioso record all'attaccante della Lazio.

Lui è Andrea Mazia, ha compiuto 19 anni lo scorso febbraio e gioca nel Bologna Primavera. Mazia grazie ai tre goal realizzati quest'anno al Viareggio ha superato il record fissato da Ciro Immobile nella stessa competizione quando il bomber biancoceleste era solo una giovane promessa del calcio italiano e giocava con la Juventus tra il 2009 e il 2010.

Immobile, infatti, si era fermato a quota 14 goal così come Renzo Cappellaro del Vicenza. Già l'anno scorso peraltro Mazia aveva battuto un altro record di Immobile siglando 12 reti in una singola edizione del Torneo di Viareggio, ben due in più dell'attaccante laziale.

" È un grande onore aver fatto questo record. Per me è ancora più bello dell’anno scorso, aver segnato più di tutti nella storia del torneo. Sono molto felice anche per la vittoria della squadra. Vogliamo vincerlo, cerco di fare del mio meglio per aiutare la squadra a riuscirci. Immobile? Mi piace vedere i suoi goal la domenica, è uno dei migliori attaccanti della Serie A. Dediche? Alla mia famiglia”.

Immobile, dal canto suo, si è prontamente complimentato col giovane bomber inviandogli un video personalizzato.

" Ciao Andrea, ho visto il tuo record: sono felice per te. Spero di portarti bene. Ti auguro una carriera felice e piena di successi”.

Mazia, che adora Messi ma si rivede per caratteristiche in Dries Mertens, ha ampiamente dimostrato di avere un ottimo feeling con la porta avversaria anche in campionato. Ora non resta che cercare di arrivare più in fondo possibile al Viareggio. Sognando il giorno del debutto ufficiale tra i grandi.