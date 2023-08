Andrè Silva vicino alla Real Sociedad: si cerca l'accordo col Lipsia

Real Sociedad e Lipsia lavorano all'intesa per il trasferimento di Andrè Silva nella Liga: l'ex Milan ha già dato il proprio assenso.

Dalla Bundesliga alla Liga. Andrè Silva si prepara a volare in Spagna, dove ad attenderlo c'è la Real Sociedad.

Un trasferimento suggestivo, che porterebbe l'attaccante ex Milan a salutare il Lipsia e a tentare l'avventura nel campionato iberico.

Le parti, come riferisce Fabrizio Romano, sono al lavoro per raggiungere l'accordo: l'operazione dovrebbe concludersi sulla base di una cessione in prestito, intanto Andrè Silva ha già detto sì alla Real Sociedad.

Trattativa in fase avanzata e portoghese in procinto di approdare nei Paesi Baschi: col Milan, tra il 2017 e il 2019, 41 presenze e 10 goal prima di passare all'Eintracht Francoforte.