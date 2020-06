Ander Herrera racconta la festa di Neymar: "Un piano per gli sposati e uno per i single"

Il centrocampista, compagno di Neymar al PSG, racconta la festa di compleanno del brasiliano: "Mia moglie non mi faceva andare neanche in bagno".

Le feste di Neymar fanno discutere da sempre sia in che in . Ora a svelare qualche retroscena è il compagno Ander Herrera , che intervenuto durante il programma 'La Resistencia', racconta l'ultimo compleanno dell'attaccante del .

Il centrocampista svela come il grande locale scelto per la festa fosse stato diviso da Neymar in due piani: uno per i ragazzi sposati e l'altro per i single.

"Cosa successe alla festa di compleanno di Neymar? Cosa non successe! Affittò un locale grande come questo studio. C'erano due piani: uno per i ragazzi sposati, al piano superiore, e uno per i single, al piano inferiore".

Una separazione non particolarmente gradita a quanto pare dalla signora Herrera, tanto che Ander è stato costretto a non muoversi.

"Naturalmente mia moglie non mi faceva andare neanche in bagno o al piano di sotto!".

Alla festa, risalente all'inizio di febbraio quindi prima del lockdown, tra gli altri erano presenti anche Mauro Icardi e la moglie Wanda Nara insieme a tanti altri compagni di Neymar compreso l'italiano Marco Verratti.