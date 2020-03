Anche la Premier League dice stop: sospensione fino al 3 aprile, è ufficiale

Anche la Premier League dice stop. Il massimo campionato inglese sarà sospeso fino al prossimo 3 aprile, al pari di tutte le altre leghe professionistiche inglesi. È ufficiale.

Con un comunicato congiunto, le leghe calcistiche inglesi hanno annunciato uno stop generale.

"Dopo un vertice che si è tenuto oggi, è stato deciso all’unanimità di sospendere la Premier League, con l’intenzione di tornare in campo il 4 aprile, a seconda della situazione medica e le condizioni in quel momento".

The Premier League, FA, EFL and WSL have collectively agreed to postpone the professional game in England



Full statement: https://t.co/XcDyzBp4Ol pic.twitter.com/cmYjoY3LRR