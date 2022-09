Anche Denayer va negli Emirati: lo Shabab Al Ahli ufficializza il suo arrivo

Dopo Pjanic, Manolas e Allan, anche Jason Denayer lascia l'Europa: a luglio sembrava destinato a raccogliere l'eredità di Bremer al Torino.

Fine luglio: il Torino ha appena ceduto Bremer alla Juventus e, nel frattempo, ha già deciso chi dovrà raccoglierne l'eredità. Si chiama Jason Denayer, nazionalità belga, dal 2018 al Lione ma cresciuto nel Manchester City. Alla fine, però, al suo posto è arrivato Perr Schuurs. E Denayer ha scelto di percorrere la via opposta: se n'è andato a giocare negli Emirati Arabi.

Lo Shabab Al Ahli, formazione del massimo campionato locale, ha annunciato ufficialmente il suo arrivo. 27 anni compiuti a fine giugno, Denayer lascia dunque per la prima volta nella propria carriera l'Europa dopo averla girata in lungo e in largo: ha militato in Premier League (Manchester City, Sunderland), Scozia (Celtic), Turchia (Galatasaray) e, appunto, Francia.

Scaduto il contratto con il Lione lo scorso 30 giugno, Denayer sembrava destinato a venire a giocare in Italia. A luglio il Torino era determinato a chiudere per vestirlo di granata, nonostante un ingaggio piuttosto alto per le casse del club granata. E invece, alla fine non se n'è fatto nulla.

Denayer, che da gennaio ha giocato appena una volta in Ligue 1 a causa di un infortunio a una caviglia, è così rimasto senza squadra una volta scaduto il proprio contratto con l'OL. E nonostante le voci che lo legavano a più di un club europeo, ha scelto la strada che molti suoi colleghi, negli ultimi giorni, hanno deciso di percorrere: quella che porta agli Emirati.

ll belga non è che l'ultimo europeo ad abbandonare i riflettori del grande calcio per andare a vivere a Dubai: prima di lui lo hanno fatto altri pezzi grossi come Miralem Pjanic, Kostas Manolas e l'ex napoletano Allan. E prima di loro Paco Alcacer, l'ex Barcellona, Borussia Dortmund e Villarreal.

Lo Shabab Al Ahli si è qualificato agli ottavi di finale della Champions League asiatica, che si disputeranno all'inizio del prossimo anno, e in campionato è nelle posizioni di testa dopo aver vinto due partite e persa una. Il volto più noto al grande pubblico è l'allenatore: il portoghese Leonardo Jardim, ex Monaco. Non a caso, avversario di Denayer in tante sfide contro il Lione.