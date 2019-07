Anche Ben Yedder in Cina: Beijing Guoan pronto a chiudere

L'attaccante francese può approdare in Cina alla pari di Bale: 40 milioni al Siviglia, 12 annuali per lui.

Non solo l'interesse della e per Ben Yedder, ma bensì anche la possibilità cinese. Fa sul serio il Beijing Guoan, disposto a portare la clausola rescissoria dell'attaccante francese per portarlo tra le proprie fila nelle prossime ore, prima della fine della sessione estiva.

Il 31 luglio, infatti, si chiuderà la possibilità di acquisto delle squadre cinese, desiderose di prelevare grandi campioni dall'Europa e proseguire così al meglio il campionato. Oltre a Bale, c'è la possibilità concreta, secondo l'Equipe, di un trasferimento di Ben Yedder.

Il Bejing, come detto, è pronto a mettere sul piatto i 40 milioni di euro della clausola, cifra che nè Roma nè Milan sembrano pronte a pagare. Il 28enne Ben Yedder, tra i protagonisti del nelle passate stagioni, sembra pronto a dire sì, allettato dalla proposta.

Non solo la decisa offerta al Siviglia, ma anche uno stipendio monstre per lo stesso Ben Yedder, che firmerebbe un contratto triennale da 12 milioni di euro. Un premio per essere stato tra i migliori giocatori del suo club nel 2018/2019, con 18 reti segnate.