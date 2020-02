Ancelotti sul divorzio col Napoli: "Capitolo chiuso, è stata la scelta giusta"

Dopo un anno e mezzo, tra Carlo Ancelotti e il è finita. A inizio dicembre il matrimonio è naufragato, portando pochi giorni più tardi il tecnico emiliano ad accettare la corte dell'.

Intervistato da 'Rai Radio1', l'attuale allenatore dei Toffees torna a parlare dell'esperienza 'flop' vissuta all'ombra del Vesuvio. Mostrando di aver voltato pagina.

"All' sta andando bene ma non avevo bisogno di essere rigenerato, stavo già bene anche a Napoli. Come spesso accade nel calcio si è giudicati dai risultati, che non erano all'altezza del valore della squadra".

"Direi che è stata una scelta giusta, sia da parte mia che della società: vado meglio io e va meglio il Napoli. E' un'esperienza chiusa, sono contento che si sia ripreso ed è giusto così: inutile tornare indietro".