Ancelotti ne fa fuori tre: Odegaard, Vallejo e Ceballos out dalla lista del Real Madrid

L'allenatore del Real Madrid, tra mercato e lunghezza della rosa, non ha messo in lista tre giocatori importanti per la prossima Liga.

Una rosa lunga può certamente aiutare un club e il suo allenatore a fronteggiare al meglio le insidie di una stagione: una troppo lunga, invece, causa più problemi che altro. Se poi ti chiami Real Madrid, e la maggior parte dei giocatori sotto contratto sono Big o con ingaggi alti, il discorso potrebbe farsi alla lunga complesso.

Fatto sta che Florentino Perez e Carlo Ancelotti si sono trovati di fronte al problema della lista da presentare per la prossima Liga, e alla scelta di chi inserire o meno nella stessa: in questi casi civogliono fermezza d'animo e lucidità, magari pensando anche al mercato.

L'allenatore italiano, alla fine, ne ha tagliati tre, tutti nomi prestigiosi: Martin Odegaard, Dani Ceballos e Jesus Vallejo. I primi due reduci dall'esperienza in Inghilterra con l'Arsenal, con l'ultimo impegnato poche settimane fa alle Olimpiadi di Tokyo 2020, l'ultimo rientrato dal prestito al Granada, e anche lui con la Spagna ai Giochi olimpici.

Per loro mercato aperto: non rientrano, almeno per ora, nel progetto tecnico di Ancelotti, tanto da non essere stati messi in lista e da non aver scelto un numero per la massima serie spagnola, come si evince dal sito della Liga, in cui i tre non figurano.

Figura, ad esempio, Gareth Bale, rientrato dal Tottenham e già allenato da Ancelotti durante la sua prima esperienza al Real Madrid, mentre il numero precedentemente appartenuto a Odegaard ai Blancos, il "21" adesso verrà indossato da Rodrygo.

Nulla di definitivo, comunque, dato che il mercato è ancora in corso: nella lista rientra anche Raphael Varane, che ha praticamente stretto un accordo con il Manchester United, ma che non ha ancora firmato il contratto con i Red Devils.