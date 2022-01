Amrabat obiettivo del Tottenham: si cerca l'intesa con la Fiorentina

Oltre alla cessione ormai prossima di Vlahovic alla Juve, nel mercato di gennaio la Fiorentina potrebbe salutare anche Sofyan Amrabat.

Sul centrocampista marocchino, da colpo estivo del 2020 ad acquisto al di sotto delle attese, ha messo gli occhi il Tottenham. Antonio Conte cerca rinforzi a centrocampo e, sul taccuino, figura anche il nome di Amrabat.

L'ex Verona gradirebbe la destinazione 'british', dove potrebbe ritrovare stimoli e mettersi nuovamente in gioco dopo 18 mesi poco esaltanti a Firenze, ma per far decollare l'operazione occorre che Tottenham e Viola trovino un'intesa.

Amrabat, classe '96, con l'arrivo di Italiano ha visto ridursi drasticamente gli spazi ed entro la fine di gennaio potrebbe fare le valigie. Destinazione Londra?