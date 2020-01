Amrabat alla Fiorentina, è ufficiale: il giocatore arriverà a giugno

Sofyan Amrabat ha scelto la Fiorentina invece del Napoli: arriverà a gine stagione. Il Verona incasserà 20 milioni più 1,5 di bonus.

Dopo aver chiuso in serie per Demme, Lobotka, Politano, Rrahmani e Petagna, il vede sfumare un obiettivo del mercato di gennaio. Si tratta di Sofyan Amrabat, che nell'ultima notte di mercato ha sciolto le riserve sul suo futuro, per poi ufficializzare il suo passaggio alla proprio adesso nelle ultime ore.

Ad annunciare l'ufficialità della trattativa è stata direttamente la Lega di , che ha riportato sul proprio sito il trasferimento a titolo definitivo dall'Hellas alla Fiorentina.

I Viola pagheranno al Verona 20 milioni di euro più 1,5 di bonus per aggiudicarsi il classe 1996. Decisiva alla fine la volontà del giocatore, che ha preferito il club di Rocco Commisso. Il Napoli aveva trovato l'accordo economico con il Verona, ma non col giocatore.

Alla fine ha scelto Amrabat, che era corteggiato da diverse squadre, ma si unirà alla Fiorentina. Dopo Duncan, Igor, Cutrone e Kouamé, i Viola si preparano ad accogliere un altro rinforzo di primo piano. Anche se poi arriverà in Toscana a giugno.

Il marocchino completerà dunque la stagione alla coorte di Ivan Juric: è una pedina fondamentale per lo scacchiere dell'Hellas, che potrà dunque contare su di lui fino al termine dell'annata.