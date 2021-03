Amoruso: "Ronaldo mai in barriera, è uno che tiene all'immagine"

L'ex attaccante della Juventus torna sulle polemiche relative al comportamento di Ronaldo in barriera durante Juve-Porto: "Io non lo metterei mai".

La discussione del giorno, all'indomani dell'eliminazione dalla Champions League della Juventus, è l'atteggiamento negligente tenuto da Cristiano Ronaldo in barriera in occasione delle punizione calciata da Sergio Oliveira e valsa la rete del 2-2 del Porto, decisiva per l'estromissione dei bianconeri dalla competizione.

Il portoghese è stato nettamente il peggiore in campo e questo episodio non ha fatto altro che accrescere i malumori dei tifosi, accendendo la miccia delle polemiche.

Sull'argomento è intervenuto l'ex attaccante juventino Nicola Amoruso che, in diretta su 'Sky Sport', ha 'consigliato' a Pirlo di non affidarsi più a Ronaldo per ribattere le punizioni avversarie.

"Ronaldo non lo metterei mai in barriera, ha paura di ricevere una pallonata in faccia e lui tiene alla sua immagine".

Questione di estetica, dunque, alla base della 'sentenza' di Amoruso: ora toccherà a Ronaldo rispondere sul campo, come ha sempre fatto nell'arco della propria carriera.