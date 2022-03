L'inizio difficile di Amiri con il Genoa per colpa di un virus, Blessin: "Ha perso 4 chili"

Nadiem Amiri è stato uno dei colpi effettuati a gennaio dal Genoa nella finestra di mercato di riparazione. Il tedesco è approdato nella città della Lanterna in prestito dal Bayer Leverkusen.

Il suo inserimento nelle gerarchie rossoblù è stato però tutt'altro che facile. Complice la stagione complicata vissuta dal Genoa e ben tre cambi di allenatore (Ballardini-Shevchenko-Blessin), il tedesco ha dovuto aspettare parecchio per esordire.

Ma dietro i ritardi nel suo debutto con il Genoa non ci sono solo motivi ambientali. Come ha rivelato lui stesso alla Gazzetta dello Sport, il centrocampista ha sofferto per via di un virus.

"Non è stato un inizio semplice, un virus mi ha frenato impedendomi di giocare con continuità, ma ora sto bene e sono pronto a fare la mia parte".

Storia confermata anche dal tecnico suo connazionale Blessin in conferenza stampa prima della sfida contro l'Empoli.

"Ha avuto una forma virale, sono stati giorni difficili per lui, ha perso quattro chilogrammi e si è visto fisicamente che aveva bisogno di recuperare. Avrà il suo spazio, forse anche con l’Empoli, ma io lo aspetto al cento per cento".