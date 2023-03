Il figlio di Amauri in Serie A: il Lecce è pronto a tesserarlo

Il Lecce è pronto a tesserare Hugo de Oliveira, fantasioso attaccante 16enne figlio di Amauri: l'italo-brasiliano si allenava già coi salentini.

Buon sangue non mente: Amauri 'junior' sta per diventare un nuovo calciatore del Lecce. I salentini, come fa sapere la 'Gazzetta dello Sport', sono pronti a tesserare il 16enne Hugo de Oliveira.

Il figlio dell'ex attaccante - tra le altre - di Napoli, Palermo, Juventus e Fiorentina - si sta già allenando coi salentini ed è in attesa dell'ok della FIGC per diventare ufficialmente giallorosso.

Hugo de Oliveira, 16 anni, è approdato a Lecce dopo aver lasciato i francesi del Thonon: in possesso di doppio passaporto, in quanto nato a Roma, l'italo-brasiliano è dotato di ottima fantasia e capacità di spaziare su tutto il fronte offensivo, nonchè agire sulla fascia.

Amauri 'junior' ha letteralmente stregato Pantaleo Corvino, che ha deciso di scommettere sul figlio d'arte e provare a vincere l'ennesima scommessa della sua carriera da scopritore di talenti.