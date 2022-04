Almeyda allenerà in Europa: accordo con i greci dell'AEK Atene

Terminata l'avventura statunitense, per Matias Almeyda c'è già una nuova squadra da allenare: secondo quanto riportato da 'TyC Sports', manca soltanto l'ufficialità per il suo approdo sulla panchina dell'AEK Atene.

L'ex centrocampista di Lazio e Inter tra le altre, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di estensione per un ulteriore anno. In giallonero prenderà il posto dell'allenatore ad interim Sokratis Ofrydopoulos e in rosa troverà il connazionale Sergio Araujo, attaccante cresciuto nel Boca Juniors.

Il tutto dopo soli dieci giorni dalla risoluzione del contratto con i San José Earthquakes, franchigia statunitense guidata fin dall'ottobre 2018. In precedenza aveva conquistato una CONCACAF Champions League con i messicani del Chivas.

In Grecia Almeyda gareggerà contro un suo ex compagno nell'Albiceleste, German Burgos, vice di Simeone all'Atletico Madrid e attualmente tecnico dell'Aris Salonicco.

L'AEK ha concluso la stagione regolare al terzo posto e ora si gioca l'accesso alle coppe europee nella fase a playoff che vede l'Olympiakos favorito numero uno per il titolo.