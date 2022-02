Allenatore-giocatore in Turchia: al 55' si inserisce in campo

Per le nuove generazioni un evento del genere rappresenta una rara eccezione che conferma la regola. Negli scorsi decenni, però, nonostante si trattasse sempre di casi sparuti, gli esempi sono mancati. Anche nel 2022, però, ecco un calciatore-allenatore. Che tra l'altro, si inserisce in campo a gara in corso.

E' successo nel campionato turco, per l'incontro della 26esima giornata tra lo Yeni Malatyaspor e l'Antalyaspor. Nei padroni di casa l'allenatore e il numero dieci sono la stessa persona e rispondono al nome di Adem Büyük, 34enne attaccante con un passato in maglia Besiktas e Galatasaray.

Dallo scorso 7 febbraio, infatti, Büyük è stato scelto come tecnico ad interim per lo Yeni, al posto di Marius Șumudică. Nel match contro il Sivasspor era rimasto in panchina a guidare la squadra, ma stavolta ha deciso di inserirsi al minuto 55 per provare a dare una scossa dopo lo svantaggio subito.

Una buona gara giocata da Büyük - che ha deciso di sostituire Eskihellac con sè stesso -, ma il Malatyspor è stato sconfitto per 2-1, rimanendo sul fondo della classifica turca e in prima fila per quanto riguarda le retrocessioni: appena sedici i punti in classifica, con undici di distanza dalla zona salvezza.

L'articolo prosegue qui sotto

Una situazione complicata a cui lo Yeni sta cercando di porre rimedio, senza calciomercato o alternative in panchina. Büyük ha segnato sei reti in ventuno presenze, risultando tra i migliori della squadra. Per questo la società ha puntato su di lui: i compagni lo ascoltano e la sua esperienza è fondamentale nella chimica dello spogliatoio.

La gara tra Yeni e Antalyaspor è stata doppiamente speciale, visto e considerando come dall'altra parte ci sia stato un'altro allenatore-giocatore: l'ex stella di Real Madrid e Borussia Dortmund, Nuri Şahin.

Ora è il tecnico, ma in otto occasioni a inizio stagione è anche sceso in campo per aiutare il suo team, attualmente a metà classifica. Contro Büyük, però, non ha giocato, ormai solamente allenatore dallo scorso ottobre. Un tecnico-giocatore nello stesso match basta e avanza.